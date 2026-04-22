Зеленський заявив, що ракети до ППО в України "можуть закінчитись будь-якого тижня"

21:10 22.04.2026 Ср
Від чого залежить вичерпання останніх запасів?
Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Запаси ракет до систем ППО, які Україна отримує від західних союзників, можуть закінчитися "будь-якого тижня".

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі Buitenhof.

"Що стосується того, скільки нам потрібно або чи достатньо… - вони (ракети для ППО, - ред.) можуть закінчитися будь-якого тижня. Це залежить від того, наскільки масована атака, щоденна атака або атака вдень, вночі та вранці. Але в нас немає великого запасу і кількості. Вона постійно в дорозі", - зазначив він.

За словами Зеленського, він займатися пошуком ракет "щодня". Він додав, що пошуки додаткової протиракетної ППО "є головною причиною його "міні-туру".

"У нас є системи, у нас є софт, усе, що ми розробили за час війни, усе для знищення шахідів, однак у нас немає антибалістичних систем - Patriot чи чогось подібного", - сказав президент.

Він зазначив, що Україна може їх розробити, але їй потрібно більше часу. За словами Зеленського, Київ зробить це сам або разом з європейськими країнами, оскільки, додав він, "я боюся, що цього не вистачить".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна рухається в напрямку розробки власних систем ППО. Він наголосив, що виробництво власної протиповітряної оборони є стратегічним завданням.

Крім того, в Україні впроваджують єдину наземну станцію для оптоволоконних дронів. Нова розробка замінить розрізнені системи керування та значно полегшить роботу операторів у бойових умовах.

Також стало відомо, що ворожий "Шахед" вперше був збитий приватною системою ППО. Це сталося у небі над Харківщиною, заявив Михайло Федоров.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
