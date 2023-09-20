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Зеленський заявив, що ООН в глухому куті, і назвав причину

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Право вето, яке загнало Організацію об'єднаних націй в глухий кут через перебування в руках Російської Федерації, потребує реформатування. Це допоможе повернути силу Статуту ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимир Зеленського під час відкритих дебатів Ради безпеки ООН.

"Резолюції Генеральної асамблеї підтверджують факт, що єдине джерело цієї війни – Росія. Втім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме такі ситуації змінили все для ООН. Маємо визнати - Організація в глухому куті щодо агресій", - заявив президент й додав, що людство сьогодні вже не покладає надій на ООН, коли мова йде про захист суверенних кордонів націй. 

За словами Володимира Зеленського, лідери країн світу шукають нові майданчики або ж альянси, аби зменшити катастрофічний обсяг проблем, які у стінах ООН зустрічають риторику, а не рішення. 

Вето в руках агресора 

Як відзначив президент, у кріслі Ради безпеки, яка Росія займає незаконно сидять брехуни, чия робота - виправдовувати агресію та геноцид. Всі дії ООН, Генеральної асамблеї чи Ради безпеки, які б могли зупинити агресію - розбиваються об привілеї наданого крісла. 

"Вето в руках агресора - ось те, що загнало ООН в глухий кут", - додав президент. 

 Необхідність реформатування вето 

"Цими днями в Генеральній асамблеї дуже часто звучить слово “нерівність”. Про нерівність говорять різні нації – і ті, хто більший, і ті, хто менший. Саме нерівність робить ООН недієздатною", - заявив президент. 

За словами Володимира Зеленського, багаторічні розмови й проєкти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. 

"І має йтися НЕ лише про представництво - тут, у Раді безпеки. Застосування права вето - ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН", - підкреслив Володимир Зеленський. 

Що далі?

Як повідомляло CBC, завтра, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом. Можливо, останній оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Також вже 22 вересня, президент України виступить перед парламентом в Оттаві цієї п'ятниці, 22 вересня. Після цього він вирушить до Торонто.

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Володимир ЗеленськийООНВійна в Україні