Зеленський найближчими днями прибуде з візитом до Канади, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський до кінця тижня, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, відвідає Канаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням джерела видання CBC .

Як стверджують джерела, президент відвідає Оттаву й Торонто Канади під час свого візиту до країни.

Також очікується, що:

президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі цього четверга, 21 вересня;

президент Володимир Зеленський виступить перед парламентом в Оттаві цієї п'ятниці, 22 вересня. Після цього він вирушить до Торонто.

Зазначається, що поїздка не була оголошена офіційно. Попри те, що канадські й українські урядовці відмовляються від коментарів - в Канаді вже протягом декількох останніх днів тривають підготовчі заходи з безпеки.

Підтримка Канади України

На ранніх етапах повномасштабного вторгнення російських терористів, президент України виступив з віртуальним зверненням до парламенту Канади.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вже двічі відвідував Київ. Зокрема лідери країни зустрічалися віч-на-віч на саміті НАТО у Вільнюсі. Тоді ж Володимир Зеленський й прем'єр обговорювали надання Україні довгострокових гарантій безпеки, доки країна чекає на вступ до західного військового альянсу.

Також очікувалось, що гарантії безпеки з боку Канади стануть предметом переговорів влітку.

Під час візиту до Оттави Зеленський попросить про додаткову військову підтримку.

Не лише Канада

Вчора, 19 вересня, президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки, щоб взяти участь в дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Детальніше про візит до Вашингтону читайте в матеріалі РБК-Україна "Зеленський знову в США. Чого чекати від поїздки та чи повернеться він з ATACMS".