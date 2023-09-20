RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заявил, что ООН в тупике, и назвал причину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Право вето, которое загнало Организацию объединенных наций в тупик из-за пребывания в руках Российской Федерации, нуждается в реформатировании. Это поможет вернуть силу Устава ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимир Зеленского во время открытых дебатов Совбеза ООН.

"Резолюции Генеральной ассамблеи подтверждают факт, что единственный источник этой войны - Россия. Впрочем, это ничего не изменило для России в ООН. Но именно такие ситуации изменили все для ООН. Должны признать - Организация в тупике относительно агрессий", - заявил президент и добавил, что человечество сегодня уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. 

По словам Владимира Зеленского, лидеры стран мира ищут новые площадки или альянсы, чтобы уменьшить катастрофический объем проблем, которые в стенах ООН встречают риторику, а не решение. 

Вето в руках агрессора 

Как отметил президент, в кресле Совета безопасности, который Россия занимает незаконно сидят лжецы, чья работа - оправдывать агрессию и геноцид. Все действия ООН, Генеральной ассамблеи или Совета безопасности, которые могли бы остановить агрессию - разбиваются о привилегии предоставленного кресла. 

"Вето в руках агрессора - вот то, что загнало ООН в тупик", - добавил президент. 

 Необходимость реформатирования вето 

"На днях в Генеральной ассамблее очень часто звучит слово "неравенство". О неравенстве говорят разные нации - и те, кто больше, и те, кто меньше. Именно неравенство делает ООН недееспособной", - заявил президент. 

По словам Владимира Зеленского, многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. 

"И речь должна идти не только о представительстве - здесь, в Совете безопасности. Применение права вето - вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН", - подчеркнул Владимир Зеленский. 

Что дальше?

Как сообщало CBC, завтра, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом. Возможно, последний объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Также уже 22 сентября, президент Украины выступит перед парламентом в Оттаве в эту пятницу, 22 сентября. После этого он отправится в Торонто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООНВойна в Украине