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Байден в четвер оголосить нову допомогу Україні. ЗМІ дізналися, чи буде там ATACMS

Середа 20 вересня 2023 17:33
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Байден в четвер оголосить нову допомогу Україні. ЗМІ дізналися, чи буде там ATACMS Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Джо Байден виступить з промовою у четвер, 21 вересня. Він має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Twitter написала кореспондентка Fox News Жакі Генріх.

За даними джерел, Байден оголосить про ще один пакет допомоги Україні. В якому буде "один чи два нові елементи".

При цьому у пакет, ймовірно, не увійдуть ракети ATACMS та ПТРК. Однак США все ще розглядає варіанти передачі озброєння Україні. Наразі у США сконцентрувалися на допомозі Україні у проходженні мінних полів, бо вважають, що це пришвидшить контрнаступ.

США планують передати обладнання для розмінування, більшу кількість касетних боєприпасів, повітряне прикриття наземних ресурсів, а також бронетехніку та протитанкове обладнання для знищення російських вертольотів.

ATACMS для України

Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

У Білому домі стримані у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.

Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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