Зеленський заявив, що у нього була "дуже хороша розмова" з Трампом

США, Понеділок 18 серпня 2025 22:33
Зеленський заявив, що у нього була "дуже хороша розмова" з Трампом Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України пройшла добре. Обговорювали делікатні питання.

Про це сказав Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Білому домі.

"Я думаю, у нас відбулася дуже хороша розмова з президентом Трампом. Ми обговорили дуже делікатні питання", - сказав він перед багатосторонньою зустріччю з іншими європейськими лідерами.

Зустріч у Вашингтоні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Після неї очікується зустріч із європейськими лідерами.

Попередній візит Зеленського до Вашингтона супроводжувався скандалом. Віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно звинуватив українського лідера, а Дональд Трамп сказав, що саме він, а не Володимир Путін, "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Після цього Білий дім тимчасово заморозив постачання зброї та розвідданих Києву. Тоді здавалося, що Україна може втратити підтримку ключового союзника.

Цього разу Зеленський приїхав на переговори до Вашингтона з підтримкою європейських лідерів, включно з Урсулою фон дер Ляєн, Фрідріхом Мерцом, Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

