Зеленський подякував за американську зброю, куплену в рамках нової ініціативи НАТО
Україна вдячна за нову програму НАТО, яка дозволяє державам-членам закуповувати зброю у США для поставок Києву.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
"Ми вдячні за цю програму і цю можливість. Ми вдячні Європі - вона за це платить", - сказав він.
Зеленський заявив, що американська зброя має вирішальне значення для оборони України.
"Ні в кого в Європі немає такої кількості систем ППО, Patriots. Нам це дуже потрібно", - сказав він.
Трамп також похвалив програму, оскільки вона означає, що США "нічого не дають" Україні безпосередньо, а продають свою військову техніку союзникам Києва.
Нова програма
Нова ініціатива НАТО, відома як PURL (Priority Ukraine Request List), передбачає створення спеціального рахунку Альянсу, на який країни-партнери зможуть переказувати кошти для закупівлі американського озброєння.
Україна, своєю чергою, формуватиме перелік потрібного озброєння і передаватиме його напряму до НАТО.
Данія, Норвегія та Швеція вже оголосили про свій внесок у рамках цієї програми - вони профінансують пакет озброєнь і боєприпасів на суму 500 млн доларів, який буде закуплено у США.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що постачання зброї Україні продовжаться незалежно від підсумків майбутніх переговорів між США і Росією.
Президент США Дональд Трамп сказав, що допомога Україні продовжиться незалежно від підсумків переговорів у Білому домі із Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня.