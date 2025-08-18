ua en ru
Зеленський подякував за американську зброю, куплену в рамках нової ініціативи НАТО

США, Понеділок 18 серпня 2025 21:20
Зеленський подякував за американську зброю, куплену в рамках нової ініціативи НАТО Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна вдячна за нову програму НАТО, яка дозволяє державам-членам закуповувати зброю у США для поставок Києву.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

"Ми вдячні за цю програму і цю можливість. Ми вдячні Європі - вона за це платить", - сказав він.

Зеленський заявив, що американська зброя має вирішальне значення для оборони України.

"Ні в кого в Європі немає такої кількості систем ППО, Patriots. Нам це дуже потрібно", - сказав він.

Трамп також похвалив програму, оскільки вона означає, що США "нічого не дають" Україні безпосередньо, а продають свою військову техніку союзникам Києва.

Нова програма

Нова ініціатива НАТО, відома як PURL (Priority Ukraine Request List), передбачає створення спеціального рахунку Альянсу, на який країни-партнери зможуть переказувати кошти для закупівлі американського озброєння.

Україна, своєю чергою, формуватиме перелік потрібного озброєння і передаватиме його напряму до НАТО.

Данія, Норвегія та Швеція вже оголосили про свій внесок у рамках цієї програми - вони профінансують пакет озброєнь і боєприпасів на суму 500 млн доларів, який буде закуплено у США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що постачання зброї Україні продовжаться незалежно від підсумків майбутніх переговорів між США і Росією.

Президент США Дональд Трамп сказав, що допомога Україні продовжиться незалежно від підсумків переговорів у Білому домі із Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня.

