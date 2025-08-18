ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский заявил, что у него был "очень хороший разговор" с Трампом

США, Понедельник 18 августа 2025 22:33
UA EN RU
Зеленский заявил, что у него был "очень хороший разговор" с Трампом Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины прошла хорошо. Обсуждались деликатные вопросы.

Об этом сказал Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Белом доме.

"Я думаю, у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Трампом. Мы обсудили очень деликатные вопросы", - сказал он перед многосторонней встречей с другими европейскими лидерами.

Встреча в Вашингтоне

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. После нее ожидается встреча с европейскими лидерами.

Предыдущий визит Зеленского в Вашингтон сопровождался скандалом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обвинил украинского лидера, а Дональд Трамп сказал, что именно он, а не Владимир Путин, "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

После это го Белый дом временно заморозил поставки оружия и разведданных Киеву. Тогда казалось, что Украина может потерять поддержку ключевого союзника.

На этот раз Зеленский приехал на переговоры в Вашингтон с поддержкой европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия