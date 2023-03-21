Зеленський заявив про необхідність нових механізмів деокупації ЗАЕС

Україні та союзникам потрібно розробити нові механізми звільнення Запорізької АЕС від окупації. Міжнародні інституції не здатні вирішити цю проблему.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єром Японії Фуміо Кісідою.
За його словами, нові механізми для деокупації атомної електростанції були однією з тем переговорів з головою японського уряду.
"Той формат, в якому ми живемо, при всій повазі та подяці до того, що пан Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі - ред.) робить, щоб вирішити цю ситуацію, поки Запорізькій станції нічого не допомагає, жодна міжнародна інституція поки що це питання не може вирішити. Тому ми повинні знаходити інші механізми", - наголосив голова держави.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що поки що немає жодних результатів у питанні демілітаризації Запорізької АЕС.
Також ми писали, що, за словами Гроссі, він створив "життєздатне рішення", яке забезпечить безпечну роботу тимчасово захопленої російськими окупантами ЗАЕС.
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