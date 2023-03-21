Зеленский заявил о необходимости новых механизмов деоккупации ЗАЭС

Украине и союзникам нужно разработать новые механизмы освобождения Запорожской АЭС от оккупации. Международные институции не способны разрешить эту проблему.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Японии Фумио Кисидой.
По его словам, новые механизмы для деоккупации атомной электростанции были одной из тем переговоров с главой японского правительства.
"Тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что господин Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.) делает , чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции ничего не помогает, ни одна международная институция пока этот вопрос не может решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что пока нет никаких результатов в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС.
Также мы писали, что, по словам Гросси, он создал "жизнеспособное решение", которое обеспечит безопасную работу временно захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.