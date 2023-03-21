RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заявил о необходимости новых механизмов деоккупации ЗАЭС

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украине и союзникам нужно разработать новые механизмы освобождения Запорожской АЭС от оккупации. Международные институции не способны разрешить эту проблему.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Японии Фумио Кисидой.

По его словам, новые механизмы для деоккупации атомной электростанции были одной из тем переговоров с главой японского правительства.

"Тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что господин Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.) делает , чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции ничего не помогает, ни одна международная институция пока этот вопрос не может решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что пока нет никаких результатов в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС.

Также мы писали, что, по словам Гросси, он создал "жизнеспособное решение", которое обеспечит безопасную работу временно захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСЯпонияВойна России против Украины