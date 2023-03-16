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Галущенко розповів про перемовини щодо ЗАЕС: результату немає

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Україна, Четвер 16 березня 2023 17:29
Галущенко розповів про перемовини щодо ЗАЕС: результату немає Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна вже тривалий час веде перемовини про нейтральність Запорізької АЕС, проте зі сторони Росії досі немає конструктивних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенко під час телемарафону.

"Ми давно вже говоримо і з МАГАТЕ, і з Рафаелем Гроссі про певні параметри угоди про нейтральність на ЗАЕС, або нейтральну зону на станції та навколо. Позиція України не змінюється - повна демілітаризація станції, вихід всіх військових формувань РФ, як би вони не називались, виведення тяжкої військової техніки, вихід фахівців Росатома зі станції", - повідомив Галущенко.

Вихід російських військових з території ЗАЕС потрібен щонайменше для того, щоб персонал спокійно міг оперувати станцією та нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку.

Міністр також повідомив, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі справді намагається провести перемовини з росіянами, "дотиснути їх до якихось реальних кроків".

"Ми йому дуже вдячні за це, ми це всіляко підтримуємо, але переговори поки тривають, і сказати, що є результат, на жаль, ми поки не можемо", - наголосив Галущенко.

За його словами, конструктиву з боку росіян щодо перемовин поки немає.

Нагадаємо, вчора гендиректор МАГАТЕ заявив про "життєздатне рішення" щодо безпечної роботи ЗАЕС.

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