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Гендиректор МАГАТЕ заявив про "життєздатне рішення" щодо безпечної роботи ЗАЕС

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Середа 15 березня 2023 01:34
Гендиректор МАГАТЕ заявив про "життєздатне рішення" щодо безпечної роботи ЗАЕС Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що є спосіб забезпечити безпечну роботу тимчасово захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції в Україні. Таке "життєздатне рішення" потребує міжнародної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Під час виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (США) гендиректор МАГАТЕ зазначив, що рішення має бути "політично можливим, а також життєздатним".

"І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення", - сказав Гроссі.

За словами керівника МАГАТЕ, він працював над пропозицією щодо забезпечення захисту ЗАЕС протягом місяців.

"І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена включити аварійні дизельні генератори, що ми не повинні опинитися в такому положенні", - наголошує Гроссі.

Він також звернув увагу, що МАГАТЕ прагне вирішити проблему ядерної безпеки світового значення, а не намагається "шукати політичного вирішення конфлікту".

Деталі пропозиції щодо окупованої військами РФ української АЕС він не уточнив.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ заявив про необхідність прийняти зобов'язання щодо безпеки Запорізької АЕС. Так, 9 березня внаслідок масованого обстрілу росіян відключилася остання лінія зв'язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.

Додамо, що Європейський союз та його держави-партнери закликали Росію повернути повний контроль над ЗАЕС України, та наголосили, що ЄС та його країни-члени ніколи не визнають спроби РФ незаконно захопити Запорізьку АЕС.

Також повідомлялося, що росіяни втручаються в роботу систем ЗАЕС - окупанти зводять незаконні споруди та намагаються змінити проектний стан ядерних установок.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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