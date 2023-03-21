Зеленський заявив про необхідність нових механізмів деокупації ЗАЕС

Україні та союзникам потрібно розробити нові механізми звільнення Запорізької АЕС від окупації. Міжнародні інституції не здатні вирішити цю проблему.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

За його словами, нові механізми для деокупації атомної електростанції були однією з тем переговорів з головою японського уряду.

"Той формат, в якому ми живемо, при всій повазі та подяці до того, що пан Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі - ред.) робить, щоб вирішити цю ситуацію, поки Запорізькій станції нічого не допомагає, жодна міжнародна інституція поки що це питання не може вирішити. Тому ми повинні знаходити інші механізми", - наголосив голова держави.