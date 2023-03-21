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Зеленский заявил о необходимости новых механизмов деоккупации ЗАЭС

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Киев, Вторник 21 марта 2023 21:47
Зеленский заявил о необходимости новых механизмов деоккупации ЗАЭС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украине и союзникам нужно разработать новые механизмы освобождения Запорожской АЭС от оккупации. Международные институции не способны разрешить эту проблему.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Японии Фумио Кисидой.

По его словам, новые механизмы для деоккупации атомной электростанции были одной из тем переговоров с главой японского правительства.

"Тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что господин Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.) делает , чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции ничего не помогает, ни одна международная институция пока этот вопрос не может решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что пока нет никаких результатов в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС.

Также мы писали, что, по словам Гросси, он создал "жизнеспособное решение", которое обеспечит безопасную работу временно захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС Япония Война России против Украины
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