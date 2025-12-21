Зеленський заявив про необхідність консультації в широкому колі європейських партнерів

"Рухаємось достатньо оперативно, і наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку", - зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що справжні сигнали від Росії тільки негативні - штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по українській інфраструктурі тільки продовжуються.

"Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали", - наголосив президент.

Зеленський подякував Норвегії за готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів. Норвегія допомагатиме Україні і з енергетичною стійкістю.

"Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації й в ширшому колі з європейськими партнерами", - додав глава держави.