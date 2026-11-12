Росіяни від ранку атакують Херсон, жителів закликали не виходити на вулицю
Російські окупанти від самого ранку 12 листопада атакують Херсон. Жителів міста закликали не виходити на вулицю без нагальної потреби та ховатися в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Сьогодні фіксуємо високу інтенсивність російських ударів по Херсону. Від самого ранку ворог атакує місто зі ствольної та реактивної артилерії, а також за допомогою безпілотників", - повідомив Прокудін.
Він закликав жителів міста без нагальної потреби не виходити на вулицю, а у разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття або іншого безпечного місця.
Нагадаємо, скориставшись гуманітарною операцією в Олешках як прикриттям, російські війська здійснили велику ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі Херсонської області.