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Росіяни від ранку атакують Херсон, жителів закликали не виходити на вулицю

12:00 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни від ранку атакують Херсон, жителів закликали не виходити на вулицю Фото: росіяни від ранку атакують Херсон (Getty Images)
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Російські окупанти від самого ранку 12 листопада атакують Херсон. Жителів міста закликали не виходити на вулицю без нагальної потреби та ховатися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Сьогодні фіксуємо високу інтенсивність російських ударів по Херсону. Від самого ранку ворог атакує місто зі ствольної та реактивної артилерії, а також за допомогою безпілотників", - повідомив Прокудін.

Він закликав жителів міста без нагальної потреби не виходити на вулицю, а у разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття або іншого безпечного місця.

Нагадаємо, скориставшись гуманітарною операцією в Олешках як прикриттям, російські війська здійснили велику ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі Херсонської області.

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