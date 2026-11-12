Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ
Минулої ночі російські війська атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами, а також ударними безпілотниками різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим РФ атакувала Україну 12 листопада
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував балістичні ракети "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а також протикорабельні ракети "Циркон". Пуски здійснювалися з території Брянської, Воронезької та Курської областей РФ.
Крім того, Росія запустила 123 ударні безпілотники, серед яких Shahed (зокрема 73 реактивні), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори типу "Пародія".
БпЛА атакували з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового в Росії, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.
Скільки цілей збила ППО 12 листопада
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, українська ППО збила та подавила:
- 89 ударних БпЛА Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів, серед яких 51 реактивний;
- п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
Водночас декілька ворожих ударних безпілотників залишаються в повітрі- їх намагаються знищити.
Також вказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях. А ще на 18 локаціях виявили уламки збитих цілей.
До речі, раніше західні ЗМІ писали, що Італія вичерпала запаси зенітних ракет Aster для України.
Окрім того, німецька влада визнала, що більш не може постачати Україні додаткові системи Patriot.