Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Минулої ночі російські війська атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами, а також ударними безпілотниками різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 12 листопада

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував балістичні ракети "Іскандер-М", KN-23 та С-400, а також протикорабельні ракети "Циркон". Пуски здійснювалися з території Брянської, Воронезької та Курської областей РФ.

Крім того, Росія запустила 123 ударні безпілотники, серед яких Shahed (зокрема 73 реактивні), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори типу "Пародія".

БпЛА атакували з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового в Росії, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Скільки цілей збила ППО 12 листопада

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, українська ППО збила та подавила:

89 ударних БпЛА Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів, серед яких 51 реактивний;

п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Водночас декілька ворожих ударних безпілотників залишаються в повітрі- їх намагаються знищити.

Також вказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях. А ще на 18 локаціях виявили уламки збитих цілей.