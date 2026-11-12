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Зеленский заявил о намерении Путина уничтожить жизнь в больших украинских городах

15:28 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский заявил о намерении Путина уничтожить жизнь в больших украинских городах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Россия продолжает курс на воздушный террор и уничтожение больших городов Украины. Необходима поддержка партнеров, чтобы не допустить этого.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

Путин хочет уничтожить города Украины

Зеленский отметил, что планы России - наносить жестокие удары по городам Украины - не изменились.

"Путин говорил людям из своего близкого окружения, и это достоверная информация, что он хочет уничтожить жизнь в этих городах. Именно поэтому мы видим этот постоянный террор против Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, нашего Херсона и других городов", - говорит президент.

По словам Зеленского, у власти есть планы стойкости для этих городов.

"Они готовы. И нам нужна особая поддержка, чтобы претворить эти планы в жизнь", - обратился глава государства к участникам саммита.

Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты с самого утра 12 ноября атакуют Херсон. Жителей города призвали не выходить на улицу без необходимости и прятаться в укрытия.

Кроме того, российские войска ночью 12 ноября атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под Броварами под удар попали склады и грузовой автомобиль.

Также в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами, а также ударными беспилотниками разных типов.

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