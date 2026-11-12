РФ вдарила по складах під Броварами: згоріла фура, постраждав водій

Фото: Росія вдарила по складах під Броварами (t.me/Igor_Sapozhko)

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Російські війська вночі 12 листопада атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під Броварами під удар потрапили склади та вантажний автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської ОВА та Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На момент атаки на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі залишили територію. Обійшлося без постраждалих. Водночас мер Броварів повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки відбулося загорання вантажного автомобіля з побутовою хімією біля складських приміщень на вул. Обʼїзній. Фото: наслідки удару РФ по фурі під Броварами (t.me/Igor_Sapozhko) Водій 1972 р.н. отримав значні травми голови, ураження ока, руки та стегна. У стані середньої важкості він знаходиться у лікарні, надається уся необхідна медична допомога.