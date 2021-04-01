Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины, - разведка
Россия завершает подготовку комплекса мероприятий для провокации украинских военных в ответ на враждебные действия вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Россия может начать наступление вглубь территории Украины.
По данным разведки, Россия хочет расширить военное присутствие на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" путем введения своих регулярных воинских подразделений, мотивируя это необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО.
"Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", - заявили в разведке.
Кроме того, Москва поручила российским дипломатическим представительствам в мире и СМИ приготовиться к "освещению и разъяснению" мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях Украины и "миротворческих" мерах России в ответ на это.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.
На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.
В Кремле же заявили, что стягивание российских войск к границе с Украиной не должно никого беспокоить.