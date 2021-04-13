Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Зеленский заявил о готовности Украины обеспечить продовольственную безопасность Иордании.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Зеленский выразил королю Иордании свою поддержку после того, как в стране разоблачили попытку переворота. Король Абдалла II поблагодарил за поддержку и выразил Украине свою поддержку на пути к миру на Донбассе.
"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", - заявил президент.
Также Зеленский предложил королю Абдалле II наладить сотрудничество между Украиной и Иорданией для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий. Он также поздравил иорданского короля с началом Рамадана и пригласил его в Украину.
Напомним, в начале апреля стало известно, что в Иордании предотвратили попытку переворота. В причастности к попытке переворота подозревают сводного брата короля Абдаллы II, который является сыном предыдущего короля.
После этого в Офисе президента заявили, что Украина полностью поддерживает иорданского короля Абдаллу II.