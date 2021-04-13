Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании

Зеленский выразил королю Иордании свою поддержку после того, как в стране разоблачили попытку переворота. Король Абдалла II поблагодарил за поддержку и выразил Украине свою поддержку на пути к миру на Донбассе.

"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", - заявил президент.

Также Зеленский предложил королю Абдалле II наладить сотрудничество между Украиной и Иорданией для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий. Он также поздравил иорданского короля с началом Рамадана и пригласил его в Украину.