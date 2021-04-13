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Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою II ібн Аль-Хусейном. Зеленський заявив про готовність України забезпечити продовольчу безпеку Йорданії.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський висловив королю Йорданії свою підтримку після того, як в країні викрили спробу перевороту. Король Абдалла II подякував за підтримку та висловив Україні свою підтримку на шляху до миру на Донбасі.

"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону", - заявив президент.

Також Зеленський запропонував королю Абдаллі II налагодити співпрацю між Україною та Йорданією для подолання пандемії коронавірусу та її наслідків. Він також привітав йорданського короля з початком Рамадану та запросив його в Україну.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що у Йорданії запобігли спробі перевороту. У причетності до спроби перевороту підозрюють зведеного брата короля Абдалли II, який є сином попереднього короля.

Після цього в Офісі президента заявили, що Україна повністю підтримує йорданського короля Абдаллу II.

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Новини України Володимир ЗеленськийИордания
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