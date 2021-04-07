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Король Абдалла II объявил о подавлении попытки переворота в Иордании

Новина українською → Амман, Среда 07 апреля 2021 20:04
Король Абдалла II объявил о подавлении попытки переворота в Иордании Фото: флаг Иордании (flickr.com/laversentertainers)
Автор: РБК-Украина

Армия и силы безопасности Иордании подавили попытку госпереворота в самой начальной стадии. Стабильности в королевстве больше никто и ничто не угрожает.

Об этом заявил король Иордании Абдалла II в своем послании подданным, передает агентство Petra.

Монарх заверил своих подданных, что готовившийся государственный переворот военные и спецслужбы сумели подавить в самой начальной стадии. Все виновные задержаны и предстанут перед судом.

"Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства", - подчеркнул монарх.

При этом Абдалла II отметил, что в раскрытом спецслужбами антиправительственном заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны". Касаясь судьбы своего брата принца Хамзы бен Хусейна, который оказался вовлеченным в мятеж, король подчеркнул, что "он находится вместе с семьей в своем дворце".

Напомним, 3 апреля в Иордании разоблачили попытку государственного переворота. По подозрению в заговоре против короля Абдаллы II арестовали около 20 человек, а также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы ибн Хусейна. Он задержан и находится под домашним арестом.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку королю Иордании Абдалле ІІ и заявил, что ожидает подробностей относительно событий, произошедших в стране. Глава государства выразил уверенность, что монарх гарантирует стабильность и безопасность государства.

РБК-Украина писало, что в начале февраля военный переворот произошел в Мьянме. Военные решили захватить власть в стране после поражения на выборах. Жители страны вышли на протесты. Сообщается о более 550 погибших с начала переворота.

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