Попытка госпереворота в Иордании: Украина полностью поддерживает короля Абдаллу
В Иордании осуществляется попытка государственного переворота с целью свержения короля Абдаллы II. Офис президента Украины заявил о поддержке короля Абдаллу II.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
В Украине ждут детали событий, сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства", - говорится в заявлении.
Отметим, арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи.
По их информации, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Утром 4 апреля бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что находится под домашним арестом.
Напомним, в начале февраля военный переворот произошел в Мьянме. Военные решили захватить власть в стране после поражения на выборах.