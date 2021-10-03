Зеленский заявил, что Украина будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили

"Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все наши институты, включая МИД и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии в Украине, и разговоры между нашими Кабминами, на уровне премьеров, мы все будем этим заниматься", - заявил он.