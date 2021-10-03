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Зеленский заявил, что Украина будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание Михаила Саакашвили. Он заявил, что постоянно занимался возвращением граждан Украины, украинская сторона будет заниматься и этим вопросом.

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

"Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все наши институты, включая МИД и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии в Украине, и разговоры между нашими Кабминами, на уровне премьеров, мы все будем этим заниматься", - заявил он.

Напомним, представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании Саакашвили.

Отметим, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.

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Владимир ЗеленскийМихаил Саакашвили