Грозит минимум 6 лет тюрьмы: в Грузии напомнили, в чем обвиняют Саакашвили
После задержание Михаила Саакашвили в Грузии, генеральная прокуратура страны напомнила о том, что мужчине грозит до 6 лет заключения. Сейчас началось расследование относительно незаконного пересечения экс-президентом госграницы республики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Грузии.
Согласно заявлению надзорного ведомства, бывшего президента Грузии и действующего председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили признали виновным:
- в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили;
- в уголовных делах, связанных с убийством Сандро Гиргвлиани.
Должностному лицу, согласно решению судов трех инстанций Грузии, грозит шесть лет тюремного заключения.
В частности, против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела:
- касаемо разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси;
- касаемо погрома в телекомпании "Имеди";
- касаемо захвата имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили;
- касаемо растраты девяти миллионов лари.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.