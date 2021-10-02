Представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании Саакашвили, - МИД
Сегодня, 2 октября в Министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Причиной тому стало задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса", - рассказал Николенко.
По его словам, украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михаила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для оказания консульской и правовой помощи.
Между тем в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.
Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
После чего в МИД пригласили руководителя посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по поводу инцидента.
Отметим, что экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.