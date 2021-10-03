Зеленський заявив, що Україна буде займатися питанням повернення Саакашвілі

"Я постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Саакашвілі - є громадянином України, тому його це також стосується. І всі наші інституції, включаючи МЗС, і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії в Україні, і розмови між нашими Кабмінами, на рівні прем'єрів, ми всі будемо цим займатися", - заявив він.