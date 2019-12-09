ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На нормандском саммите договорились по транзиту газа, - росСМИ

Новости » Политика     09.12.2019 - 22:47
На нормандском саммите договорились по транзиту газа, - росСМИ
Фото: нормандский саммит (kremlin.ru)

Подробности договоренностей пока не разглашаются

На нормандском саммите Украина и Россия договорились о дальнейшем транзите газа. Об этом пишет российский "Коммерсант".

Сообщается, что, по данным "Коммерсанта", Россия и Украина договорились по транзиту газа. Детали пока не разглашаются.

Также сообщается, что договоренности, по всей видимости, были достигнуты на переговорах в нормандском формате. Подчеркивается, что Россию представляли министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, а украинскую сторону - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, ранее Россия настаивала, что для дальнейшего транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах "Газпрома". По словам российского премьера Дмитрия Медведева, соглашения о транзите газа невозможно, пока Украина требует от "Газпрома" выполнить решение арбитража и выплатить 3 млрд долларов.

В то же время сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" готов отозвать новый иск против "Газпрома", если по итогам переговоров заключат долгосрочный контракт на транзит газа в страны Европейского союза.

Первая встреча Зеленского и Путина: главное
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинтранзит газаНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь