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Договорились дальше договариваться: Витренко о переговорах по транзиту

Новости » Политика     09.12.2019 - 23:07
Договорились дальше договариваться: Витренко о переговорах по транзиту
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Стороны будут продолжать переговоры в разных форматах

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным договорились продолжить переговоры по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на полях саммита в Париже.

По словам Витренко, стороны договорились в дальнейшем продолжать переговоры по транзиту газа через Украину. Он добавил, что переговоры будут проводиться как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах.

"Мы договорились продолжать договариваться ... Мы посмотрим, когда завершатся двусторонние и тросторонни переговоры, и только после этого мы поймем - будет соглашение, или не будет", - пояснил он.

Также Витренко заверил, что Украина не будет "обнулять" претензии к российскому "Газпрому".

"Мы ничего не обнуляем, мы наоборот обоснованно объяснили, почему наша позиция, в частности о необходимости выполненных арбитражей, действительно является законной, и почему решение арбитражей обязательны к выполнению", - рассказал он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Украина и Российская Федерация в рамках встречи в нормандском формате договорились о дальнейшем транзите газа. Отмечалось, что договоренности были достигнуты во время встречи в нормандском формате при участии лидеров четырех стран, а не в рамках двусторонних переговоров Зеленского и Путина.

На нормандском саммите договорились по транзиту газа, - росСМИ Встреча Зеленского и Путина: в Украине назвали участников
Новости Украины Юрий Витренкотранзит газа
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