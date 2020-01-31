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Зеленский заявил о необходимости разработать нацплан по реагированию на коронавирус

Новости » Политика     31.01.2020 - 14:59
Зеленский заявил о необходимости разработать нацплан по реагированию на коронавирус
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

К созданию хотят привлечь несколько министерств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать национальный план по реагированию на китайский коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Заявление Зеленского появилось на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения.

"Глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение (вируса, - ред.) 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций", - цитирует слова президента его пресс-служба.

Зеленский также заявил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания.

"Сейчас в стране не зафиксировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера. Привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.

Также РБК-Украина писало, что в Кабмине готовят проекты решений на случай появления коронавируса в Украине. Уже налажена система эпидемических уведомлений в случае появления вируса в стране.

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