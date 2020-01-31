ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине готовят проекты решений на случай появления коронавируса в Украине

Новости » Общество     31.01.2020 - 12:45
В Кабмине готовят проекты решений на случай появления коронавируса в Украине
Фото: РБК-Украина

В Украине уже налажена система эпидемических оповещений

Министерство здравоохранения работает над разработкой проектов решений для противодействия распространению коронавируса в Украине. Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

По его словам, на сегодня в Украине не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения. Однако, уже налажена система эпидемических уведомлений в случае появления вируса в стране.

"С сегодняшнего дня в Министерстве здравоохранения готовится проект отдельных решений правительства в случае, если ситуация станет более критической и в Украине появятся случаи инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Коваль.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Учасники: Др. Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні; Дмитро Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України; Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України. Довідково: ВООЗ визнала поширення 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це було оголошено за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Наразі зусилля усіх країн мають бути зосереджені на підвищенні готовності системи реагування до подій у галузі громадського здоров'я.

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Напомним, вчера по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанных с распространением коронавируса за пределами Китая, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 31 января в мире зафиксировано 9820 случаев заболевания коронавирусом нового типа, из которых 213 - смертельные. Также зафиксировано 109 случаев заболевания в 21 стране мира.

Китайский коронавирус: названо количество заболевших в 21 стране Число заразившихся коронавирусом приближается к 10 000
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь