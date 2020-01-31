В Кабмине готовят проекты решений на случай появления коронавируса в Украине

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В Украине уже налажена система эпидемических оповещений

Министерство здравоохранения работает над разработкой проектов решений для противодействия распространению коронавируса в Украине. Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

По его словам, на сегодня в Украине не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения. Однако, уже налажена система эпидемических уведомлений в случае появления вируса в стране.

"С сегодняшнего дня в Министерстве здравоохранения готовится проект отдельных решений правительства в случае, если ситуация станет более критической и в Украине появятся случаи инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Коваль.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Учасники: Др. Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні; Дмитро Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України; Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України. Довідково: ВООЗ визнала поширення 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це було оголошено за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Наразі зусилля усіх країн мають бути зосереджені на підвищенні готовності системи реагування до подій у галузі громадського здоров'я. Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Напомним, вчера по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанных с распространением коронавируса за пределами Китая, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 31 января в мире зафиксировано 9820 случаев заболевания коронавирусом нового типа, из которых 213 - смертельные. Также зафиксировано 109 случаев заболевания в 21 стране мира.