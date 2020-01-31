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Зеленський заявив про необхідність розробити нацплан з реагування на коронавірус

Новини » Політика     31.01.2020 - 14:59
Зеленський заявив про необхідність розробити нацплан з реагування на коронавірус
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність розробити національний план реагування на китайський коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Заява Зеленського з'явилося на тлі оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) надзвичайного стану міжнародного значення.

"Глава держави вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на розповсюдження (вірусу, - ред.) 2019-nCoV з залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров'я, але і Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти та науки, Міністерства інфраструктури та ряду інших служб і організацій", - цитує слова президента його прес-служба.

Зеленський також заявив, що ситуація з поширенням вірусу цілком контрольована і постійно знаходиться в полі його уваги.

"Зараз в країні не зафіксовано жодного випадку інфікування і немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру. Залучені всі необхідні ресурси, влада володіє всією інформацією в повному обсязі. Здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли та загинули 213.

Також РБК-Україна писало, що в Кабміні готують проекти рішень на випадок появи коронавірусу в Україні. Вже налагоджена система епідемічних повідомлень в разі появи вірусу в країні.

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