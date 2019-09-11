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В МИД Эстонии выступили против отмены безвиза с Украиной

Новости » Политика    11.09.2019 - 16:05
В МИД Эстонии выступили против отмены безвиза с Украиной
Фото: Урмас Рейнсалу (flickr.com eu2017ee)

По словам министра, отмена безвиза для украинцев со стороны Эстонии неразумна

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, отмена краткосрочного безвизового режима для украинцев со стороны Эстонской Республики неразумна.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий [для введения режима], это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - заявил Рейнсалу.

Также он отметил, что работающие в Эстонии украинцы в большинстве имеют рабочую визу.

"Для работы гражданам Украины необходимо иметь рабочую визу (Эстонии - ред.), и большинство украинцев, приезжающих сюда работать, ее имеют. Предотвращением злоупотреблений, связанных с визовыми нарушениями, должна заниматься полиция, и здесь надо навести порядок", - сообщил министр.

Отметим, в Эстонии глава Министерства внутренних дел Март Хельме планирует запретить въезд в страну гражданам Украины, которые массово приезжают в Республику. По его словам, он внесет осенью законопроект, которым будет запрещен въезд в страну по безвизу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новый посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас официально прибыл в Украину и начал свою работу.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не признавала и не признает результаты проведенных 8 сентября "выборов" в аннексированном Крыму. Он сообщил, что его страна остается приверженной позиции о территориальной целостности Украины.

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