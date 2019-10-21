ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський заявив про необхідність розгляду Японією безвізу для українців

Новини » Політика    21.10.2019 - 09:22
Зеленський заявив про необхідність розгляду Японією безвізу для українців
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський подякував за рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Як зазначив президент, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.

"Високо цінуємо рішення Японії щодо пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020", - написав він.

Зеленський заявив про необхідність розгляду Японією безвізу для українців

Додамо, Літні Олімпійські ігри 2020 - тридцять другі літні Олімпійські ігри, які пройдуть у Токіо. Початок 24 липня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує домовитися з Великобританією та Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок у 2020 році. У програмі дій уряду вказано, що збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту - це запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможлива.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві закордонних справ прогнозували отримання безвізу з Мексикою у 2020.

Зеленський подякував Японії за фіндопомогу Україні з 2014 року Зеленський прибув у Японію
Новини України Володимир ЗеленськийЯпоніяБезвізовий режим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся