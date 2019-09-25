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Зеленский заявил о необходимости обновления ООН

Новости » Политика    25.09.2019 - 16:53
Зеленский заявил о необходимости обновления ООН
Фото: Владимир Зеленский (скриншот видео)

По его словам, механизм ООН не является безупречным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления Организации Объединенных Наций. Об этом он заявил, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, механизм ООН является не безупречным и нуждается в обновлении.

"Кто как не Украина имеет право говорить о необходимости переосмысления современных мировых правил. Мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизм является не безупречным. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. ООН..являются ли нации сегодня действительно объединенными? что именно объединяет их? бедствия, катастрофы, войны", - сказал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назвал третью мировую войну угрозой для всей планеты. В своем выступлении он привел цитату писателя Эрнеста Хемингуэя о том, что войну нельзя выиграть победами. А тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать.

"Кое-кто сейчас говорит: третьей мировой войны не будет - будет последняя. Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс", - отметил Зеленский.

Ранее украинский президент также заявил, что никто не может быть в безопасности, когда в Украине идет война. Зеленский отметил, что фундамент для двух мировых войн закладывался, когда мировое сообщество закрывало глаза на локальные конфликты.

Зеленский: любая война - это самая большая угроза всей цивилизации Зеленский: никто не может быть в безопасности, когда в Украине идет война
Новости Украины Владимир ЗеленскийООН
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