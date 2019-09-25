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Зеленский: никто не может быть в безопасности, когда в Украине идет война

Новости » Политика    25.09.2019 - 16:17
Зеленский: никто не может быть в безопасности, когда в Украине идет война
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский выступает на сессии Генассамблеи ООН

На сегодняшний день в мире никто не может чувствовать себя в безопасности, когда в Украине идет война. Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что фундамент для двух мировых войн закладывался, когда мировое сообщество закрывало глаза на локальные конфликты.

"Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн", - заявил президент.

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