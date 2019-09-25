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Зеленський заявив про необхідність оновлення ООН

Новини » Політика    25.09.2019 - 16:53
Зеленський заявив про необхідність оновлення ООН
Фото: Володимир Зеленський (скріншот відео)

За його словами, механізм ООН не є бездоганним

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Організації Об'єднаних Націй. Про це він заявив, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

За його словами, механізм ООН є не досконалим та потребує оновлення.

"Хто як не Україна має право говорити про необхідність переосмислення сучасних світових правил. Ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних організацій, зокрема Організації Об'єднаних Націй. Але слід визнати, що механізм є не бездоганною. Вони починають давати збій, ці механізми, а, отже, потребують оновлення. ООН..є нації сьогодні дійсно об'єднаними? що саме об'єднує їх? лиха, катастрофи, війни", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський назвав третю світову війну загрозою для всієї планети. У своєму виступі він навів цитату письменника Ернеста Хемінгуея про те, що війну не можна виграти перемогами. А той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати.

"Дехто зараз говорить: третьої світової війни не буде - буде остання. Сподіваюся, що ця фраза - це усвідомлення загрози для планети, а не анонс", - зауважив Зеленський.

Раніше український президент також заявив, що ніхто не може бути в безпеці, коли в Україні йде війна. Зеленський зазначив, що фундамент для двох світових воєн закладався, коли світове співтовариство закривало очі на локальні конфлікти.

Зеленський: будь-яка війна - це найбільша загроза всієї цивілізації Зеленський: ніхто не може бути в безпеці, коли в Україні йде війна
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