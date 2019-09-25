Зеленский: любая война - это самая большая угроза всей цивилизации

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский отметил, что в 2019 году умный человек до сих пор решает проблемы убивая себе подобных

В 2019 году любая война - это самая большая угроза всей цивилизации. Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что умный человек до сих пор решает конфликты убивая себе подобных.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, Homo sapiens, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что на протяжении истории человечества государства решали споры не словами, а ракетами.

"В течение всего времени существования человечество постоянно находило новые способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечение болезней. И лишь одно неизменно: противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами. Not by word. But by war", - подчеркнул президент .

Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом в США с 23-го по 26 сентября. Именно сегодня он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский на Генассамблее ООН также заявил, что более 15 тысяч человек погибли на Донбассе. Как заявил президент, его задачей является завершение войны на Донбассе.

Также во время выступления Зеленский отметил, что на сегодняшний день в мире никто не может чувствовать себя в безопасности, когда в Украине идет война.

Зеленский сообщил, что фундамент для двух мировых войн закладывался, когда мировое сообщество закрывало глаза на локальные конфликты.