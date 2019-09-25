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Зеленский назвал третью мировую войну угрозой для всей планеты

Новости » Политика    25.09.2019 - 16:29
Зеленский назвал третью мировую войну угрозой для всей планеты
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский надеется, что фразы о третьей мировой войне не являются ее "анонсом"

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможность третьей мировой войны угрозой для всей планеты. Об этом он заявил, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении Зеленский привел цитату писателя Эрнеста Хемингуэя о том, что войну нельзя выиграть победами. А тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать.

"Кое-кто сейчас говорит: третьей мировой войны не будет - будет последняя. Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс", - отметил Зеленский.

Отметим, в своем выступлении он также заявил, что в 2019 году любая война - это самая большая угроза всей цивилизации.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или другом уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, homo sapiens, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных", - отметил президент.

Кроме того, он также заявил, что в мире никто не может быть в безопасности, когда в Украине продолжается война. Зеленский подчеркнул, что фундамент для двух мировых войн закладывался, когда мировое сообщество закрывало глаза на локальные конфликты.

Зеленский: любая война - это самая большая угроза всей цивилизации
Новости Украины Владимир ЗеленскийООНвойна
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