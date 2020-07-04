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Зеленський заявив про необхідність подальшого реформування Нацполіції

Новини » Політика     04.07.2020 - 11:59
Зеленський заявив про необхідність подальшого реформування Нацполіції
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, є "очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції"

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність подальшого реформування Національної поліції. При цьому він відзначив успіхи "у зміцненні правоохоронних функцій".

Про це глава держави заявив у привітанні до нагоди Дня Національної поліції, передає прес-служба Офісу президента.

"Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу в її подальшому реформуванні, доведенню роботи до рівня колег з провідних країн світу, вдосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина", - цитує слова Зеленського його прес-служба.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку з переатестацію. Автором проекту була Хатія Деканоїдзе, яка очолювала Національну поліцію у 2015-2016 роках.

Геращенко також заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не несе відповідальності за нещодавні резонансні події в Кагарлику, Броварах та Одесі, а тому не повинен йти з поста.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир Зеленськийполицияреформи
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