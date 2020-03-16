Изменение плана работы Верховной рады недопустимо, - Зеленский

Изменение плана работы Верховной рады недопустимо из-за пандемии коронавируса недопустима. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По словам главы государства, работа ВР сейчас особенно важна.

"По моему мнению, изменение плана работы Верховной рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украина", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что быстрые реформы - это скорая помощь для экономики.

"Без них - экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну - вы блокируете жизни Украины", - заявил он.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что график работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса. По его словам, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина, в Раду уже внесли проект постановления об изменениях в работе ВР в рамках карантина из-за пандемии коронавируса.

Добавим также, завтра парламентарии соберутся на внеочередное заседание.