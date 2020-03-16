Зміна плану роботи Верховної ради недопустима, - Зеленський

Зміна плану роботи Верховної ради недопустима через пандемію коронавірусу недопустима. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами глави держави, робота ВР зараз особливо важлива.

"На мою думку, зміна плану роботи Верховної ради неприпустима. Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що швидкі реформи - це швидка допомога для економіки.

"Без них - економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - заявив він.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що графік роботи Верховної ради України буде змінений через пандемію коронавірусу. За його словами, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах, а не в сесійній залі.

Як писало РБК-Україна, в Раду вже внесли проект постанови про зміни в роботі ВР у рамках карантину через пандемію коронавірусу.

Додамо також, завтра парламентарії зберуться на позачергове засідання.