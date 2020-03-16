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В Раду внесли постановление об организации работы ВР во время карантина

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 15:59
В Раду внесли постановление об организации работы ВР во время карантина
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа на сайте парламента отсутствует

На сайте Верховной рады Украины появился проект постановления №3218 "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в понедельник, 16 марта. Сейчас его текст отсутствует последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству.

Авторы постановления - 11 парламентариев, среди которых и глава Совета Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее спикер ВР анонсировал, что график работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса. По его словам, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

Так, ранее глава парламента заявил, что в Верховной раде не видят оснований для введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Спикер также заявил, что вопрос введения ЧП не был принят на заседании СНБО.

Как писало РБК-Украина, Разумков ранее не исключал, что Рада проведет несколько внеочередных заседаний.

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