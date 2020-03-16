Изменение плана работы Верховной рады недопустимо, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам президента, ВР должна принимать важные для экономики законы

Изменение плана работы Верховной рады недопустимо из-за пандемии коронавируса недопустима. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

По словам главы государства, работа ВР сейчас особенно важна.

"По моему мнению, изменение плана работы Верховной рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украина", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что быстрые реформы - это скорая помощь для экономики.

"Без них - экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну - вы блокируете жизни Украины", - заявил он.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что график работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса. По его словам, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина, в Раду уже внесли проект постановления об изменениях в работе ВР в рамках карантина из-за пандемии коронавируса.

Добавим также, завтра парламентарии соберутся на внеочередное заседание.