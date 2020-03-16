Зміна плану роботи Верховної ради недопустима, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, ВР має ухвалювати важливі для економіки закони

Зміна плану роботи Верховної ради недопустима через пандемію коронавірусу недопустима. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

За словами глави держави, робота ВР зараз особливо важлива.

"На мою думку, зміна плану роботи Верховної ради неприпустима. Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що швидкі реформи - це швидка допомога для економіки.

"Без них - економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - заявив він.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що графік роботи Верховної ради України буде змінений через пандемію коронавірусу. За його словами, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах, а не в сесійній залі.

Як писало РБК-Україна, в Раду вже внесли проект постанови про зміни в роботі ВР у рамках карантину через пандемію коронавірусу.

Додамо також, завтра парламентарії зберуться на позачергове засідання.