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Зеленський про завтрашнє засідання РНБО: ми знаємо, як реагувати на будь-які дії РФ

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 22:20
Зеленський про завтрашнє засідання РНБО: ми знаємо, як реагувати на будь-які дії РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На спеціальному засіданні Ради нацбезпеки та оборони 30 вересня будуть ухвалені рішення, які можуть стати реакцією на дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, завтрашній день стане ще одним кроком, який наблизить Україну до безпеки та миру, до відновлення територіальної цілісності нашої країни, "оскільки задля цього воюють та працюють мільйони українців".

"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський скликав термінове засідання РНБО, яке відбудеться у п'ятницю, 30 вересня.

У цей же час 30 вересня, за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, у Кремлі планують підписати договори про анексію тимчасово окупованих територій України Росією.

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Володимир Зеленський РНБО Війна Росії проти України
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