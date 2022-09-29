Зеленский о завтрашнем заседании СНБО: мы знаем, как реагировать на любые действия РФ
На специальном заседании Совета нацбезопасности и обороны 30 сентября будут приняты решения, которые могут стать реакцией на действия РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, завтрашний день станет еще одним шагом, который приблизит Украину к безопасности и миру, к восстановлению территориальной целостности нашей страны, "поскольку ради этого воюют и работают миллионы украинцев".
"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на любые российские действия", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский созвал срочное заседание СНБО, которое пройдет в пятницу, 30 сентября.
В это же время 30 сентября, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле планируют подписать договоры об аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.
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