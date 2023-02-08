Зеленский завтра встретится с премьером Италии в Брюсселе, - CNN
Президент Украины Владимир Зеленский проведет в четверг, 9 февраля, встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Брюсселе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом CNN рассказали в канцелярии главы итальянского правительства.
Как отмечает издание, Мелони посетит Брюссель для участия в заседании Европейского совета. Также она проведет двухсторонние переговоры с Зеленским.
При этом детали возможной будущей встречи пока неизвестны.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 8 февраля, Зеленский посетил Британию с рабочим визитом. В частности, он провел встречу с премьером Британии Риши Сунаком.
Также мы писали, что, по информации СМИ, завтра, 9 февраля, Зеленский может посетить Брюссель для участия в саммите лидеров ЕС.
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