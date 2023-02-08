Зеленский завтра встретится с премьером Италии в Брюсселе, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в четверг, 9 февраля, встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Брюсселе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом CNN рассказали в канцелярии главы итальянского правительства.

Как отмечает издание, Мелони посетит Брюссель для участия в заседании Европейского совета. Также она проведет двухсторонние переговоры с Зеленским. При этом детали возможной будущей встречи пока неизвестны.