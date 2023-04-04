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Зеленський завтра виступить у центрі Варшави, - ЗМІ

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Вівторок 04 квітня 2023 20:50
Зеленський завтра виступить у центрі Варшави, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі виступить у центрі Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, сам візит та зокрема виступ Зеленського у центрі Варшави офіційно підтвердили у Польщі.

"Це важливий і дуже насичений візит. І це дуже важливий жест та символічне підтвердження братерства між поляками та українцями, яке є фактом після року війни", - сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Він додав, що очікує чудової атмосфери у Варшаві під час візиту Зеленського.

"Нам також потрібен цей візит, щоб підкреслити, наскільки важливим став наш союз, щоб показати, що наші відносини є найкращими в історії в більшості аспектів, що Польща є союзником України, а Україна є союзником Польщі. І деякі дрібні проблеми, як питання сільського господарства, ракети, яка впала на території мого округу, деякі досі не вирішені історичні питання не зруйнують загальної картини, яка є найбільшим успіхом в нашій історії", - наголосив речник.

Очікується, що Зеленський з дружиною також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також з українськими біженцями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, відвідає Варшаву з офіційним візитом.

Пізніше ЗМІ розкрили деталі поїздки Зеленського до Польщі.

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